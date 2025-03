Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Bracht/Oedt: Bilanz zum Nelkensamstag im Kreis Viersen

Bracht/Oedt (ots)

Auch heute ging der Straßenkarneval im Kreis Viersen weiter. Den Fokus bei der Einsatzbewältigung legte die Polizei heute auf die Züge in Bracht und Oedt. Die Einsatzkräfte in Oedt mussten bis zum Ende des Zuges keine Maßnahmen treffen. Nach dem Zug kam es im Bereich des Festzeltes an der Burg Uda zu einem Taschendiebstahl. In Bracht verlief das Feiern rund um den Zug auch zunächst friedlich und fröhlich. Erst ab 17.00 Uhr wurde es etwas hitziger. Die zahlreichen Einsatzkräfte waren gut aufgestellt und schritten schnell und konsequent ein. Insgesamt mussten sie 15 Platzverweise aussprechen (15 im Vorjahr). Vier Menschen mussten in Gewahrsam genommen werden (11 im Vorjahr), teils, weil sie einem Platzverweis nicht nachgekommen waren. Bis 19.00 Uhr wurden sechs Strafanzeigen aufgenommen (8 im Vorjahr), vier wegen Körperverletzung, eine wegen Bedrohung, eine wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Bei den vielen Veranstaltungen sorgen etwa 150 Einsatzkräfte für die Sicherheit im Kreis Viersen. Am Tulpensonntag sind wir auch wieder für ihre Sicherheit da. Hier begleiten wir die Züge in Niederkrüchten, Viersen, Tönisvorst, Willich-Anrath und Kaldenkirchen. /wg (216)

