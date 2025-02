Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Verletzte Polizeibeamte nach Widerstand

Rostock (ots)

Eine alkoholisierte Person griff am 26. Februar 2025 gegen 01:30 Uhr Beamte der Bundespolizei am Hbf. Rostock an. Der 46- jährige deutsche Staatsangehörige saß im Regionalexpress (RE4321) von Hamburg in Richtung Rostock und konnte den Zug auf Grund seiner Alkoholisierung nicht selbstständig verlassen. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock begleiteten den Mann am Hbf. Rostock aus der Bahn und stellten einen Atemalkohol von 1,78 Promille fest. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte die Person die eingesetzten Beamten und trat mehrfach nach ihnen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten ein nicht zugelassenes Reizgas sicher.

Nach Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit im Klinikum, verblieb der Mann die restliche Nacht in der Arrestzelle der Polizei.

Bei dem Widerstand verletzten sich zwei Beamte leicht. Sie konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell