POL-HI: Körperverletzung zum Nachteil von Sicherheitspersonal

Lamspringe/ Irmenseul - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:45 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung beim "Pfingstbier" in Irmenseul. Zunächst wurde ein Gast der Veranstaltung in einem abgesperrten Bereich beim Urinieren beobachtet. Mitarbeiter der Veranstaltung baten daraufhin den Sicherheitsdienst um Hilfe, welche den Mann ansprachen. Dieser reagierte verbal ausfallend, so dass er schließlich vor das Festzelt begleitet und der Veranstaltung verwiesen werden sollte. Vor dem Zelt wartete die 29jährige Lebensgefährtin der männlichen Person. Diese mischte sich sofort - obwohl eigentlich unbeteiligt - in das Geschehen ein. Im weiteren Verlauf der verbalen Auseinandersetzung schlug sie plötzlich einer Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes zweimal mit der Faust ins Gesicht. Ein weiterer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erhielt - unmittelbar folgend - einen Tritt gegen das Bein. Als Folge des körperlichen Übergriffes wurden die beteiligten Personen vom Sicherheitsdienst überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme gestaltete sich aufgrund des weiterhin verbal unangemessenen Verhaltens der Personen äußerst schwierig. Alle Personen standen deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Erschwerend kam hinzu, dass weitere Familienmitglieder vor Ort erschienen und die Sachverhaltsaufnahme zusätzlich erschwerten. Erst nach einiger Zeit wurde den ausgesprochenen Platzverweisen Folge geleistet. Gegen die 26jährige Beschuldigte aus der Gemeinde Lamspringe wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes zog sich deutlich sichtbare Gesichtsverletzungen zu. Eine unmittelbare, medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

