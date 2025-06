Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der BAB 7

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Holle

(fau) Am Sonntag ereignete sich um 15 Uhr ein folgenschwerer Unfall in Fahrtrichtung Hannover auf der BAB 7 (Gemarkung Holle). Zum Unfallzeitpunkt befuhr der Unfallverursacher, ein 37-Jähriger aus Seesen, den Hauptfahrstreifen der BAB 7 mit seinen BMW. Hier überholte er verbotswidrig die beiden späteren Unfallbeteiligten. Beim Widereinscheren touchiert er den Mercedes des auf dem 1 Überholfahrstreifen befindlichen 64-Jährigen aus Frankfurt am Main. Hierbei verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und schlug in die Betonmittelschutzwand ein, von welcher er abgewiesen wurde. Anschließend kollidierte er mit der Außenschutzplanke und kam schließlich zwischen Standstreifen und Hauptfahrstreifen zum Stehen. Ein 45-Jähriger Mercedesfahrer aus Karlsruhe konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und beschädigte seinen PKW beim Überfahren von Trümmerteilen auf der Fahrbahn. Durch Unfall wurde lediglich der Unfallverursacher verletzt, welcher durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten vor Ort fest, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. In Verbindung mit dem Unfall wurde gegen den Unfallverursacher ein Strafverfahren nach § 315c - Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe zur Bestimmung der Alkoholkonzentration im Blut entnommen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell