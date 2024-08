Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Schwerverletzter Radfahrerin nach Unfall in Bergheim Rettungshubschrauber im Einsatz

Bergheim (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem PKW wurde am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr eine Frau schwerverletzt. Die Zweiradfahrerin war in einem Kreisverkehr an der Fischbachstraße im Bergeimer Stadtteil Quadrath-Ichendorf mit einem PKW zusammengeprallt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Bergheimer Feuerwehr kümmerte sich bereits die Besatzung eines privaten Krankentransportunternehmens um die verletzte Frau. Aufgrund des Verletzungsmusters entschied der Notarzt, bereits in der Frühphase der Behandlung einen Rettungshubschrauber anzufordern. Glücklicherweise stabilisierte das Rettungsteam die Frau so, dass sie letztendlich doch mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert werden konnte. Die Fahrerin des Fahrzeugs blieb unverletzt.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und unterstützte die Rettungsmaßnahmen. Gegen 18:30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Zur Schadenshöhe und zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz war die hauptamtliche Wache unter der Leitung von Brandoberinspektor Thomas Summer.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell