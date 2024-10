POL-DN: Einbrecher schließt Geschädigte im Wohnzimmer ein

Düren (ots) - Der Verkehrsdienst der Polizei Düren überwachte am Sonntag (13.10.2024) die gefahrene Geschwindigkeit auf der B 56 in Höhe des Industriegebietes "Im Großen Tal". Die Bilanz: 285 Verstöße in sechs Stunden bei erlaubten 70 km/h. Zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde der Verkehr in Richtung Jülich gemessen. Der traurige "Spitzenreiter" war ein 42-Jähriger, der in einem PS-starken Leihwagen mit 172 ...

