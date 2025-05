Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Unbekannter Mann spritzt ätzende Flüssigkeit in Kassenautomaten von Parkplätzen in Saarbrücken - Öffentlichkeitsfahndung nach Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung

Saarbrücken (ots)

Seit April 2025 wurden in Saarbrücken insgesamt sieben Parkschein-/Kassenautomaten auf Parkplätzen durch die Kontamination mit säure- oder basenhaltigen Flüssigkeiten beschädigt. Die ätzende Flüssigkeit wurde dabei offensichtlich mit einer Spritze in die Karten-Ein- bzw. Ausgabeschächte gespritzt.

An den Automaten entstand hoher Sachschaden und die Betreiber der Parkplätze mussten erhebliche Umsatzverluste hinnehmen. In mindestens einem Fall kam eine Person mit der Flüssigkeit in Kontakt, wodurch zumindest Hautreizungen verursacht wurden.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung.

Bei mehreren Taten wurde eine männliche Person bei der Tatausführung von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Das Amtsgericht Saarbrücken hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem bislang unbekannten Tatverdächtigen verfügt.

Wer Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681 / 9321-233) in Verbindung zu setzen.

