Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Körperliche Auseinandersetzung in Saarbrücker Innenstadt - Polizei sucht Geschädigten und Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Montag, 12.05.2025, gegen 19:35 Uhr, kam es auf der Wilhelm-Heinrich-Brücke in Saarbrücken zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier männlichen Personen. Hierbei wurde durch drei Personen u. a. auf den am Boden liegenden Geschädigten eingetreten.

Die Auseinandersetzung konnte von einem Kommando der Operativen Einheit beobachtet werden, welches zur Tatzeit unterhalb der Wilhelm-Heinrich-Brücke auf der BAB 620 unterwegs war. Sowohl die Täter als auch der Geschädigte entfernten sich jedoch noch vor Eintreffen der Polizei von der Tatörtlichkeit und konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen der Tathandlung sowie den Geschädigten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Tel.: 0681/9321233) in Verbindung zu setzen.

