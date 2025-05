ZOLL-E: Zollfahndung Essen - Schlag gegen mutmaßlich illegalen E-Zigaretten Handel - mehrere tausend E-Zigaretten und über 70.000 Euro Bargeld sichergestellt

Zollfahndungsamt Essen

Das Zollfahndungsamt Essen, Dienstsitz Köln, ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen eine multinationale Tätergruppierung, die im Verdacht steht unversteuerte und nicht verkehrsfähige Vapes, wie Einweg-E-Zigaretten auch genannt werden, importiert und in Deutschland eingelagert zu haben. Diese wurden mutmaßlich anschließend an weitere Abnehmer weiterverkauft.

Weitere Ermittlungen in Folge einer Rekordsicherstellung von 212 Paletten illegaler Vapes im vergangenen Jahr führte die Zollfahnder*innen aus Köln auf die Spur der insgesamt sechs beschuldigten Personen. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass die Tatverdächtigen größere Mengen an unversteuerten, nicht verkehrsfähigen E-Zigaretten in gewerblichen Lagerräumen in Neuss einlagerten. Am 08.05.2025 voll-streckten Fahnder*innen des Zollfahndungsamtes Essen unterstützt durch Kräfte des Zollkriminalamtes in Köln sowie der Hauptzollämter Duisburg, Köln und Krefeld Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Düsseldorf in Neuss, Grevenbroich und Euskirchen. So konnten insgesamt mehrere tausend unversteuerter Vapes, sowie über 70.000 Euro Bargeld nebst Geldzählmaschinen und elektronischer Beweismittel sichergestellt werden. Darüber hinaus wurden mutmaßlich gefälschte Markenschuhe und kleine Mengen Rauschgift als Zufallsfunde sichergestellt. Die genauen Zählungen der sichergestellten, unversteuerten E-Zigaretten sind noch nicht abgeschlossen, daher kann der genaue Steuerschaden noch nicht beziffert werden. Der geschätzte Steuerschaden für die 212 Paletten illegaler Vapes beläuft sich auf etwa dreieinhalb Millionen Euro.

Die Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Essen - Dienstsitz Köln und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf dauern an.

Zusätzlicher Hinweis:

Seit dem 01. Juli 2022 sind sogenannte Substitute für Tabakwaren (Liquids für E-Zigaretten) in Deutschland steuerpflichtig. Die Tabaksteuer beträgt aktuell 0,26 Euro je Milliliter. Verstöße werden von den Behörden straf- und steuerrechtlich verfolgt.

