POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle in Buchen und in Limbach

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Montagnachmittag ereignete sich an einer Kreuzung in Buchen ein Verkehrsunfall, welcher eine Vollsperrung nach sich zog. Gegen 13:18 Uhr war eine 52-jährige Frau mit ihrem Mercedes auf der Straße "Am Ring" in Richtung Hollerbacher Straße unterwegs. Vermutlich übersah die Fahrerin die rote Ampel an der dortigen Kreuzung und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Toyota einer 50-Jährigen, welche die Hollerbacher Straße in Richtung Hollerbach befuhr. Die 50 Jahre alte Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide Fahrerinnen wurden vorsorglich mit Rettungswägen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes sowie der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei ihnen entstand ein Sachschaden von je circa 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Pkw wurde die Kreuzung zeitweise voll gesperrt.

Limbach: Zwei Pkw zusammengestoßen

Auf der Bundesstraße 27 bei Limbach ereignete sich in der Nacht auf Dienstag ein Unfall mit zwei Pkw. Eine 62-jährige Frau befuhr am Montag gegen 23:30 Uhr mit ihrem Audi die Landesstraße 520A von Großrinderfeld in Richtung Heidersbach. An der Einmündung zur Bundesstraße 27 übersah sie vermutlich eine aus Richtung Mosbach kommende 30-Jährige mit ihrem BMW. Die beiden Pkw stießen zusammen. Die 34 Jahre alte Beifahrerin des BMWs erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro und am BMW ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

