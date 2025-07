POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch in Bretzfelder Hallenbad

Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Buchen: Unfall im Kreuzungsbereich Am Montagnachmittag ereignete sich an einer Kreuzung in Buchen ein Verkehrsunfall, welcher eine Vollsperrung nach sich zog. Gegen 13:18 Uhr war eine 52-jährige Frau mit ihrem Mercedes auf der Straße "Am Ring" in Richtung Hollerbacher Straße unterwegs. Vermutlich übersah die Fahrerin die rote Ampel an der dortigen Kreuzung und fuhr in den Kreuzungsbereich ...

mehr