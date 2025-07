Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Boxberg: Großer Polizeieinsatz zur Vollstreckung mehrerer Haftbefehle und eines Durchsuchungsbeschlusses

Heilbronn (ots)

In Boxberg kam es am frühen Dienstagmorgen gegen 6:00 Uhr zu einem großangelegten und koordinierten Polizeieinsatz des Polizeipräsidiums Heilbronn in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Einsatz und dem Landeskriminalamt Baden-Würrtemberg. Im Rahmen dieses Einsatzes wurden insgesamt vier Haftbefehle des Landgerichts Mosbach vollstreckt. Eine der gesuchten Personen, ein 27-jähriger Mann, konnte nach einem kurzen Fluchtversuch in der Marktstraße im Ortsteil Schweigern widerstandslos festgenommen werden. Drei weitere zur Festnahme ausgeschriebene Personen, zwei Frauen im Alter von 24 und 51 Jahren sowie ein weiterer Mann im Alter von 25 Jahren, wurden von Spezialkräften in einem Anwesen in der Bobstadter Eckstraße ebenfalls widerstandslos festgenommen.

Im Anschluss an die Festnahmen in Bobstadt wurde in der Eckstraße ein Durchsuchungsbeschluss im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Jagdwilderei vollstreckt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann bereits mitgeteilt werden, dass bei der Durchsuchung diverse waffenrechtlich relevante Gegenstände aufgefunden werden konnten, insbesondere auch eine augenscheinlich schussbereite Maschinenpistole samt entsprechender Munition. Abschließende waffenrechtliche Prüfungen stehen jedoch noch aus. Die festgenommenen Personen sind mutmaßlich der sogennanten Reichsbürger-Szene zuzuordnen. Ende Juli 2025 müssen sie sich vor dem Landgericht Mosbach wegen verschiedener Tatvorwürfe, u.a. wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz, verantworten. Dem Einsatz vorausgegangen waren umfangreiche, jedoch ergebnislose Bemühungen der Polizei, die mit Haftbefehl gesuchten Personen dazu zu bewegen, sich freiwillig zu stellen.

Die Festgenommenen wurden zwischenzeitlich der zuständigen Strafkammer beim Landgericht Mosbach vorgeführt. Diese setzte die bereits erlassenen Haftbefehle in Vollzug und die vier Personen wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell