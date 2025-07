Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Mutmaßlicher Reifenstecher in Gewahrsam genommen

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Reifenstecher in Gewahrsam genommen Nachdem am vergangenen Wochenende an mehr als 60 Fahrzeugen in Weikersheim Reifen zerstochen wurden, konnte am Montagabend ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Gegen 21:15 Uhr beobachtete ein Zeuge den 59-Jährigen dabei, wie er sich auf dem Parkplatz "Heiliges Wöhr" mehrfach bückte und etwas in Reifen steckte. Anschließend begab sich der mutmaßliche Reifenstecher in ein Wohnhaus. Dort konnte er kurz darauf von den alarmierten Polizisten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bad Mergentheim wurde der 59-Jährige am Dienstagmorgen wieder auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell