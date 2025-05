LPI-NDH: Autofahrt endet im Fluss

Nordhausen (ots) - Eine 69-Jährige wurde am Freitag gegen 00.30 Uhr durch einen Passanten dabei beobachtet, wie sie versuchte in einen Discounter in der Neustadtstraße einzubrechen. Durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen konnte die Frau angetroffen werden. Sie gab an, dass sie Alkoholika aus dem Markt brauchte, da sie nicht in den Schlaf kam. Einen Hammer konnten die Beamten der Frau als Tatwerkzeug des ...

