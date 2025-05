Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Dipperz (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad auf der B458 im Bereich Dipperz. Eine 23-jährige Motorradfahrerin aus der Gemeinde Ehrenberg war mit ihrer Kawasaki Z 400 auf der B458 in Richtung Rhön unterwegs. Im Kreuzungsbereich am Abzweig Dipperz kam es zum Zusammenstoß des Motorrades mit einem Pkw, der aus Sicht der Motorradfahrerin von links in die Kreuzung fuhr und von einer 57-jährigen Frau aus Ebersburg gesteuert wurde. Bei dem Zusammenstoß fiel die 23-Jährige vom Motorrad und wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Pkw erlitt einen leichten Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Schadenshöhe wird auf ca. 12.000 geschätzt. Die Klärung der Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei in Fulda. (PP Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Schaffranek)

