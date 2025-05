Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall mit Krad

Fulda. Am Montag (12.05), gegen 21.40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße "Am Emalierwerk" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Kradfahrer verletzt wurde. Nach aktuellen Erkenntnissen blockierten die Räder des Krads, als er versuchte auf eine Parkfläche aufzufahren. Der Fahrer verletzte sich bei dem Sturz und kam zur medizinischen Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Verkehrsunfall mit Auto und Krad

Eichenzell. Am Montag (12.05), gegen 8 Uhr, kam es in der Gersfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Kradfahrer aus Eichenzell leicht wurde. Der Kradfahrer befuhr die Gersfelder Straße in Richtung Bronnzell. Ein 76-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Gersfelder Straße in entgegengesetzter Richtung und bog nach links in die Schlossstraße ein. Hierbei kam es aus bisher nicht bekannten Gründen zum Zusammenstoß mit dem Kradfahrer. Der 17-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung durch einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.900 Euro.

(Polizeistation Fulda)

HEF

Sattelzug beschädigt Fahrbahn

Nentershausen. Am Montag (12.05), gegen 18.10 Uhr, beschädigte ein 61-jähriger Fahrer eines Sattelzugs aus Eichenzell bei einem Wendemanöver die Fahrbahndecke der Kreisstraße 5 zwischen Nentershausen Kupferstraße und Mönchhosbach. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Rotenburg. In der Zeit von Sonntag (04.05.) bis Samstag (10.05) parkte ein Audi-Cabrio auf einem Parkplatz in der Straße "Am alten Feld". Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde in diesem Zeitraum die Fahrerseite des Audis beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Rotenburg)

Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Bad Hersfeld. Am Dienstag (13.05), gegen 07.15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Audi-Fahrer aus Schenklenksfeld, eine 20-jährige Fiat-Fahrerin aus Geisa und ein 19-jähriger Golf-Fahrer aus Geisa hintereinander die Hauptstraße in Sorga in Richtung Bad Hersfeld. Als die vorrausfahrenden Autos verkehrsbedingt abbremsen mussten, fuhr der Golf-Fahrer auf den Fiat auf. Durch den Aufprall wurde der Fiat wiederum gegen den vorrausfahrenden Audi geschoben. Es entstand Sachschaden von 9.000 Euro.

Auto kommt von der Fahrbahn ab

Neuenstein. Am Montag (12.05), gegen 18 Uhr, kam ein 29-jähriger Seat-Fahrer aus Oberaula auf der L 3155 kurz nach dem Ortsausgang Salzberg aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kam auf der angrenzenden Wiese zum Stehen. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (12.05.), gegen 11.30 Uhr, fuhr eine 62-jähriger Polo-Fahrer aus Niederaula an der Kreuzung Kleine Industriestraße/ Frankfurter Straße zunächst an und hielt kurz darauf verkehrsbedingt an, wobei die dahinterfahrende 55-jährige Polo-Fahrerin aus Friedewald auf den Polo auffuhr. Es entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

