Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Serienstraftat - Diebstahl aus Fahrzeugen - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung!

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 05.10.2024 auf Sonntag, 06.10.2024, waren Unbekannte in Schwörstadt unterwegs und überprüften die Schließverhältnisse von geparkten Fahrzeugen. Aus bislang drei bekannten Fahrzeuge, welche in der Hauptstraße, Römerstraße sowie in der Straße Pflumgarten standen, wurden Bargeld entwendet. Vermutlich waren die Fahrzeuge nicht verschlossen. Gegen 05.49 Uhr konnte ein Unbekannter videografiert werden, als er in der Breslauer Straße die Schließverhältnisse eines Pkw überprüfte. Der Pkw stand in einem Carport. Zudem beobachtete ein Zeuge kurz vor 05.00 Uhr, wie zwei unbekannte Männer in Schwörstadt die Schließverhältnisse von geparkten Fahrzeugen überprüfte. Eine Fahndung nach den Personen verlief ohne Erfolg.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei dementsprechenden Feststellungen mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell