Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch in Jugendhaus, Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht und Mann bei Fenstersturz schwer verletzt

Heilbronn (ots)

Rosenberg-Sindolsheim: Zeugen nach Einbruch in Jugendhaus gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem in der vergangenen Woche Unbekannte in das Jugendhaus in Sindolsheim einbrachen. Zwischen Mittwoch, 2. Juli, und Dienstag, 8. Juli, verschafften sich der oder die Einbrecher Zugang zu dem Gebäude in der Straße "Vorstadt", indem sie ein Fenster einschlugen. Die Unbekannten entwendeten aus dem Inneren eine Geldkassette mit einer niedrigen, dreistelligen Summe Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

Schwarzach-Unterschwarzach: VW von Unbekanntem zerkratzt - Wir suchen Zeugen Ein geparkter VW Multivan wurde am Dienstag in Unterschwarzach von Unbekannten zerkratzt, nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der VW stand zwischen 10:40 Uhr und 13 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Schöne Aussicht" vorwärts in einer Parklücke. Diese Zeit nutzte die unbekannte Person um das Fahrzeug rundherum mit einem spitzen Gegenstand zu beschädigen. Dabei entstanden Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Polizeiposten Aglasterhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 zu melden.

Mosbach: 85-Jähriger bei Fenstersturz schwer verletzt Ein 85-Jähriger wurde am Dienstagvormittag in der Mosbacher Waldstadt bei einem Fenstersturz schwer verletzt. Der Mann hatte wohl versucht ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Hauses in der Straße "Am Wildwechsel" zu putzen, als er aus diesem stürzte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An der Unglücksstelle waren zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell