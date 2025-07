Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Freudenberg: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Motorroller

Nachdem am Mittwochvormittag ein Roller im Uferbereich des Mains in Freudenberg entdeckt wurde, der zuvor entwendet worden war, sucht die Polizei nach Zeugen. Der rote Motorroller mit Kofferaufbau auf dem Heck wurde am Mittwoch zwischen 0:30 Uhr und 10 Uhr von einem Stellplatz in der Mariengasse entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen der Roller im Tatzeitraum aufgefallen ist. Auch Hinweise darauf, wie das Fahrzeug in den Main geriet, werden erbeten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell