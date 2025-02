Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geparkten Mercedes am Bebelplatz beschädigt: Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Einen erheblichen Schaden an einer geparkten schwarzen Mercedes E-Klasse richtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel vergangene Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag an. Der Mercedes hatte in der Zeit zwischen Montagabend, 19:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 5:30 Uhr, in einer Parklücke am Bebelplatz gestanden. In diesem Zeitraum verursachte der unbekannte Fahrer mit einem aufgrund der festgestellten Spuren blauen Fahrzeug den Schaden am hinteren linken Kotflügel und der Stoßstange der E-Klasse (siehe Foto). Die Schadenshöhe wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Weitere Hinweise auf den geflüchteten Verursacher liegen trotz der bisherigen Ermittlungen der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nicht vor.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell