Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch und Unfälle mit Fahrradfahrern

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Haßmersheim ein. Zwischen 18:30 Uhr am Dienstag und 19:30 Uhr am Donnerstagabend verschafften sich der oder die Einbrecher gewaltsam über eine Terassentür Zugang zu dem Gebäude im Tannenweg. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck von noch unbekanntem Wert. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen rund um den Tannenweg machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Kriminalpolizei Mosbach zu melden.

Buchen-Hettingenbeuern: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Der Fahrer eines Rennrads wurde am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Hettingenbeuern verletzt. Der 23-Jährige fuhr gegen 7 Uhr auf der Straße "Winterhelle" und wollte nach rechts in die Steinbacher Straße abbiegen. Dabei übersah er wohl den dort in Richtung Steinbach fahrenden Transporter eines 22-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beim darauffolgenden Sturz zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die an den Fahrzeugen entstandenen Schäden belaufen sich auf wenige hundert Euro.

Höpfingen: Zeugen nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf einen an einem Unfall beteiligten Pkw-Lenker geben können. Ein 20-Jähriger radelte am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr auf der Gneisenaustraße in Höpfingen in Richtung der Hauptstraße. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen übersah der Fahrradfahrer den Pkw des Unbekannten, der auf der Hauptstraße in Richtung der Heidelbergerstraße fuhr und kollidierte mit der Fahrertür des Wagens. Der Autofahrer stieg aus und übergab dem Fahrradfahrer 20 Euro, setzte sich dann aber wieder in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung der Bundesstraße 27 davon. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen oder weißen Skoda oder Seat gehandelt haben. Da der Autofahrer keinerlei Informationen zu seiner Person hinterließ, werden nun Zeugen des Unfalls gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell