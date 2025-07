Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrskontrollen, Unfälle und Diebstahl

Heilbronn (ots)

A81/ Grünsfeld: Verkehrskontrollen auf der Autobahn

Am Donnerstagnachmittag nahm die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim auf der Autobahn 81 bei Grünsfeld den gewerblichen Güterverkehr unter die Lupe. Zwischen 14 Uhr und 19 Uhr kontrollierten die Beamten auf dem Rastplatz "Ob der Tauber" insgesamt 102 Fahrzeuge und 119 Personen. Dabei wurden insgesamt 62 Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt. Ein 45 Jahre alter LKW-Fahrer saß dabei 30 Stunden ununterbrochen am Steuer seines Gefährts. An einem Fahrzeug war die Betriebserlaubnis erloschen, fünf waren überladen und an vier Fahrzeugen wurden die zulässigen Fahrzeugabmessungen überschritten. Vier Fahrzeugführer wurden zudem wegen mangelnder Ladungssicherung zur Anzeige gebracht. Außerdem wurden ein Handyverstoß sowie ein Geschwingigkeitsverstoß geahndet und drei Mängelberichte gefertigt. Vier Fahrzeugführer nahmen zudem unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teil. Darunter ein 42-Jähriger, der akut unter dem Einfluss von THC stand und mit einem Kleinkind im Auto unterwegs war. Er musste die Fahrt unterbrechen und in einem Hotel übernachten. In einem weiteren PKW wurden ein 40-Jähriger und ein 43-Jahre alter Mann kontrolliert, die während der Fahrt Cannabis konsumierten und ein verbotenes Springmesser mitführten. Insgesamt musste neun Verkehrsteilnehmern die Weiterfahrt untersagt werden.

Lauda-Königshofen: Kia durchbricht Stahltor

Eine 35-Jährige durchbrach am Donnerstagnachmittag mit ihrem Kia das Eingangstor einer Firma in Lauda-Königshofen. Die Frau fuhr gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 2832, als sie aus ungeklärten Gründen geradeaus über die Kreuzung mit der Straße "Am Breitenstein" fuhr und mit dem stählernen Eingangstor eines dort ansässigen Betriebs kollidierte. Der Kia durchbrach das Tor und eine dahinterligende Wand, bis er schließlich in einer Firmenhalle zum Stillstand kam. Die Frau wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Zur schwere der entstandenen Verletzungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die entstandenen Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 80.000 Euro.

Wertheim-Bestenheid: Zeugen nach Diebstahl in Discounter gesucht

Am Mittwochvormittag kam es in einem Discounter in Bestenheid zum Diebstahl einer schwarzen Lederbauchtasche. Die Besitzerin war in dem Supermarkt in der Breslauer Straße einkaufen und hatte die Tasche gegen 10:45 Uhr an ihren Einkaufswagen gehängt, nachdem sie an der Kasse bezahlt hatte. In den darauffolgenden 15 Minuten muss eine unbekannte Person einen unbeobachteten Moment genutzt und die Bauchtasche aus dem Einkaufswagen entwendet haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Lauda-Königshofen: Pkw kommt von der Fahrbahn ab und landet auf dem Dach

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Kreisstraße 2801 bei Lauda-Königshofen kam ein 19-jähriger Fahrzeuglenker noch einmal mit einem Schrecken davon. Der junge Mann fuhr gegen 7:20 Uhr mit einem VW von Messelhausen kommend in Richtung Hofstetten. Vermutlich da der Fahrzeuglenker kurz abgelenkt war, kam er mit seinem Fahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Beim Versuch wieder auf die Fahrbahn zurückzulenken, verlor er die Kontrolle und geriet ins Schleudern, was letztlich dazu führte, dass das Fahrzeug nach links in den Straßengraben fuhr und sich dort auf das Dach drehte. Der junge Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Der VW musste jedoch abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

