Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Drohne auf Abwegen

Heidelberg (ots)

Am Montag meldete sich gegen 1 Uhr in der Nacht ein 25-Jähriger bei der Polizei, da ihm seine Drohne verloren gegangen war. Der Mann hatte das Fluggerät zuvor von der Alten Brücke starten lassen. Allerdings bemerkte er nicht rechtzeitig den niedrigen Akku-Stand des Geräts. In der Folge reagierte die Drohne nicht mehr auf die Befehle des Controllers und ging verloren. Als eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte die Sache vor Ort überprüfte, musste sie feststellen, dass der 25-Jährige weder über die nötige Flugerlaubnis noch über ausreichende rechtliche Kenntnisse zum Umgang mit der Drohne hatte. Zudem war das Fluggerät weder versichert noch gekennzeichnet oder registriert worden. Die anschließende Suche nach dem Gerät blieb bislang erfolglos, sodass der 25-Jährige nicht nur mit einem Bußgeld rechnen muss, sondern auch noch den Verlust der Drohne zu verschmerzen hat.

