Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/BAB A5/Rhein-Neckar-Kreis: Stauende übersehen - Unfall mit vier Verletzten

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr kam es auf der Autobahn A5 zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg in Fahrtrichtung Heidelberg zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos. Alle drei Fahrzeuge befuhren hintereinander den rechten Fahrstreifen, als es in Höhe der Gemarkung Hirschberg zu einem Rückstau kam. Das erste Fahrzeug, ein VW Polo, musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dem dahinter befindlichen Audi A4-Fahrer gelang es ebenfalls rechtzeitig sein Auto zum Stehen zu bringen. Dem 22-jährige Fahrer eines Toyota Yaris hingegen erschloss sich die sich plötzlich ändernde Verkehrssituation zu spät.

Er fuhr auf den vor ihm bereits zum Stillstand gekommenen Audi auf und schob diesen auf den stehenden VW. Durch den Aufprall wurden sowohl Fahrer und Beifahrer des Audi, als auch Fahrer und Beifahrer des auffahrenden Toyota leicht verletzt. Alle vier Geschädigte kamen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Das unfallverursachende Fahrzeug und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim hat die Unfallermittlungen übernommen.

