POL-MTK: +++ Auto aufgebrochen +++ Ladendiebstahl +++ Verkehrsunfallflucht +++

1. Autoscheibe eingeschlagen und Geld gestohlen, Flörsheim, Goethestraße, Donnerstag, 29.05.2025, 01:00 - 06:00 Uhr.

(sb)In Wicker wurde am Donnerstagmorgen ein Taxi aufgebrochen. Das Fahrzeug des Geschädigten stand in der Zeit von 01:00 bis 06:00 Uhr in der Goethestraße geparkt. Unbekannte schlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten ein Portemonnaie samt Inhalt aus dem Fahrzeuginnern. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter (06196) 20730 zu melden.

2. Ladendiebstahl in SB-Geschäft, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Mittwoch, 28.05.2025, 17:45 Uhr

(sb)Am Mittwochabend kam es im Main-Taunus-Zentrum zu einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl. Gegen 17:45 Uhr nutzte eine Zeugin ihre Bankkarte, um Zugang zu einem Self-Checkout-Laden zu erhalten. Als die Frau den Verkaufsraum betrat, gingen vier männliche Personen ebenfalls in den Selbstbedienungsladen. Dort füllten die Diebe Papiertüten mit Lebensmitteln und verließen daraufhin den Markt, ohne die Waren zu bezahlen. Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Personengruppe geben können, sich unter (06196) 96950 zu melden.

3. Verkehrsunfallflucht, Kriftel, Kapellenstraße, Dienstag, 27.05.2025, 21:00 Uhr - Mittwoch, 28.05.2025, 19:00 Uhr

(sb)Zwischen Dienstag- und Mittwochabend wurde in Kriftel eine Verkehrsunfallflucht begangen. Der Fahrer eines weißen Tesla parkte in der Zeit von Dienstagabend 21:00 Uhr bis zum Folgeabend gegen 19:00 Uhr in einer Parklücke in der Kapellenstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fiel dem Mann der Schaden an seinem PKW auf. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus bittet Zeugen, sich unter (06192) 20790 zu melden.

