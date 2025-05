PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3 mit drei Fahrzeugen und zwei schwer verletzten Personen

Hofheim (ots)

Gemarkung Massenheim, BAB 3, zwischen Wiesbadener Kreuz und AS Raunheim, Fahrtrichtung Würzburg,

Mittwoch, 28.05.2025, 05:45 Uhr

(vF) Am heutigen Morgen, den 28.05.2025 um 05:45 Uhr kam es auf der BAB 3 kurz nach dem Wiesbadener Kreuz in Fahrrichtung Raunheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 32-jährige Fahrer eines Krefelder BMW kurz nach dem Wiesbadener Kreuz auf dem mittleren von drei Fahrstreifen bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte zunächst gegen einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Kasseler Audi. Danach schleuderte er nach rechts in die Schutzplanke. Von dort wurde er zurück auf die Fahrbahn abgewiesen. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Autotransporter aus Rumänien prallte dort gegen den BMW. Der Fahrer des BMW wurde durch den Zusammenstoß aus dem Fahrzeug geschleudert und kam schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Der aus Duisburg stammende ebenfalls schwer verletzte 31-jährige Beifahrer des BMW musste durch die Feuerwehr aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreit werden. Die Insassen des BMW wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sowohl der 36-jährige Fahrer aus Griechenland des Lkw als auch die zwei Insassen des Audi aus Fuldatal und Baunatal blieben unverletzt. Für die Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der rechte Fahrstreifen war für die Unfallaufnahme gesperrt. Der stark beschädigte BMW musste durch die Polizei abgeschleppt werden. Die weiteren beteiligten Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Es kam zu einem Sachschaden von etwa 33000,- Euro. Die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle musste durch eine Kehrmaschine der Autobahnmeisterei gereinigt werden. Der Verkehr lief über die beiden linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Es kam im Berufsverkehr jedoch auf zeitweise zu über 20 km Stau. Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten wurde die Sperrung der Fahrstreifen um 10:00 Uhr aufgehoben. Für Hinweise zum Unfallhergang wenden Sie sich bitte an die Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Rufnummer: 0611 345-4140.

