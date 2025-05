PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrüche +++ Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper +++ Sachbeschädigung an Wartehäuschen +++ Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper +++ Sachbeschädigung an PKW

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Bad Soden, Sperberstraße, Sonntag, 18.05.2025, 09:00 Uhr bis Samstag, 24.05.2025, 11:00 Uhr

(mf) Im Zeitraum von Sonntag bis Samstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Sperberstraße in Bad Soden ein. Die Täter versuchten dabei zunächst ein Fenstergitter auf der Hausrückseite aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelten sie ein Fenster im Bereich der Hausfront auf. Durch das nun offenstehende Fenster konnten die Täter das Gebäude betreten. Sie durchsuchen die Räumlichkeiten, entwendeten aber nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in leerstehenden Bungalow,

Hattersheim, Kastanienstraße, Samstag, 10.05.2025, 10:00 Uhr bis Samstag, 24.05.2025, 09:00 Uhr,

(mf) Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von 14 Tagen bis zum Samstag, den 24.05.2025 in einen Bungalow in der Kastanienstraße in Hattersheim ein. Sie hebelten ein Fenster auf der Rückseite des Hauses auf. Anschließend betraten sie das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas durch die Täter entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

3. Sachbeschädigung durch Feuerwerk,

Schwalbach, Am Kronberger Hang, Donnerstag, 22.05.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 23.05.2025, 18:00 Uhr

(mf) Bislang unbekannte Täter zündeten auf einem Wiesengrundstück Feuerwerkskörper an und warfen diese darauf. Dadurch entzündete sich die Wiese. Aufgrund dessen entstand ein Flurschaden an der Wiese. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung des Schwalbacher Friedhofes. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte das entstandene Feuer schnell löschen. Durch Spaziergänger wurden zwei mögliche Täter gemeldet, welche sich vom Tatort mittels E-Rollern entfernten. Die Täter wurden wie folgt beschrieben. Die Täter waren männlich, ca. 17 Jahre alt, hatten eine schlanke Statur, waren 180 cm groß. Beide trugen schwarze Kapuzenpullover und Jeans. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 EUR.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

4. Sachbeschädigung an Wartehäuschen,

Hofheim, Hattersheimer Straße, Samstag, 24.05.2025, 22:47 Uhr

(mf) Bislang unbekannte Täter beschädigten am Samstagabend, gegen 22:45 Uhr eine Glasscheibe eines Wartehäuschens des Hofheimer Bahnhofes. Das Wartehäuschen befindet sich zwischen den Gleisen 2 und 3. Die Scheibe wurde mit einem bislang unbekannten Werkzeug eingeschlagen, bis sie gänzlich zersprang. Die Täter stiegen anschließend in eine Bahn und flüchteten damit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR.

Die zuständige Polizeistation Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192 2079-0 entgegen.

5. Sachbeschädigung an PKW

Sulzbach, Schwalbacher Straße Samstag, 17.05.2025 bis Samstag, 24.05.2025, 10:00 Uhr

Im Tatzeitraum von Samstag, den 17.05.2025 bis Samstag, den 24.05.2025 zerkratzten bislang unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand das Fahrzeug (schwarzer BMW X5) des Geschädigten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 EUR.

Die zuständige Polizeidienststelle in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 9695-0 entgegen.

Faulborn, PHK

KvD Main-Taunus

