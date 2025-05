POL-MTK: Schwerer Straßenraub +++ Mehrere Fahrzeuge geöffnet und Gegenstände gestohlen +++ E-Bike aus Schuppen gestohlen +++ Alleinunfall an Laternenmast

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. Schwerer Straßenraub,

Bad Soden, Kronberger Straße, Donnerstag, 22.05.2025, 13:45 Uhr

(Sü) Gestern Nachmittag kam es in Bad Soden zu einem Raubdelikt. Gegen 13:45 Uhr wurden zwei Jungen im Kurpark in der Kronberger Straße von einer Tätergruppe angegriffen. Einer der beiden wurde auf den Kopf geschlagen und dadurch verletzt. Weiterhin wurde gegen beide Pfefferspray eingesetzt. Anschließend flüchteten die Räuber unter Mitnahme eines Rucksackes mit persönlichen Sachen. Einer der Tatverdächtigen konnte im Nahbereich noch gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Täter werden beschrieben als männlich, ca. 13-14 Jahre alt, dunkel gekleidet und trugen teilweise beige Gucci Caps. Die Ermittler fragen: Wer hat den Raub im Kurpark mitbekommen? Wer kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06196/9695-0.

2. Mehrere Fahrzeuge geöffnet und Gegenstände gestohlen, Bad Soden am Taunus, Mittwoch, 21.05.2025, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 22.05.2025, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Diebe in Bad Soden gleich mehrfach zugeschlagen. Im Visier standen geparkte Fahrzeuge. Ersten Ermittlungen zufolge zogen die Unbekannten zwischen 22:30 Uhr und 06:30 Uhr durch die Stadt und öffneten unbemerkt und ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen vier Autos in der Odenwaldstraße, Paulinenstraße, Parkstraße sowie Salinenstraße. Aus den Fahrzeugen wurden zum Teil Fahrzeugpapiere und in einem Fall ein Transponder entwendet. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. E-Bike aus Schuppen gestohlen,

Schwalbach, Am Taunusblick, 22.05.2025, 23.55 Uhr

(pl)In der Straße "Am Taunusblick" in Schwalbach war am Donnerstagabend ein Fahrraddieb zugange. Der Täter entwendete gegen 23.55 Uhr aus dem Schuppen eines Einfamilienhauses ein schwarzes E-Bike der Marke "Cube". Darüber hinaus ließ der Dieb aus der Garage auch noch eine Fahrradtasche mitgehen und durchsuchte den Innenraum eines dort abgestellten Pkw, woraus aber nichts gestohlen wurde. Als der Täter von dem aus dem Haus kommenden Geschädigten ertappt wurde, ergriff er mit dem E-Bike unmittelbar die Flucht. Der Dieb soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine helle Baseballmütze getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Alleinunfall an Laternenmast,

Hattersheim, Okriftel, Mainstraße, Donnerstag, 22.05.2025, 7.20 Uhr

(da)Bei einem Verkehrsunfall im Hattersheimer Stadtteil Okriftel wurde am Donnerstagmorgen ein 57-Jähriger leicht verletzt. Der Mann fuhr gegen 7.20 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Mainstraße von Hattersheim kommend in Richtung Okriftel. Auf dieser Strecke kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast auf einer Verkehrsinsel. Der Opel war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der 57-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Warum er gegen den Laternenmast gefahren ist, ist nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

