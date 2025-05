PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrüche +++ Handtasche gestohlen +++ Sachbeschädigungen +++ Tödlicher Verkehrsunfall auf der B40 - Zeugenaufruf +++ Berauscht vom Feldweg abgekommen +++ Betonwand an der A3 beschmiert - Festnahme

Hofheim (ots)

1. Terrassentür angegangen,

Hochheim, Danziger Allee, Montag, 19.05.2025, 14:00 Uhr bis Dienstag, 20.05.2025, 17:50 Uhr

(ro)In Hochheim hatten Unbekannte zwischen Montag und Dienstag ein Wohnhaus im Visier. Die Täter gelangten über den Garten zu dem Haus in der Danziger Allee und versuchten gewaltsam die Terrassentür zu öffnen. Weshalb sie dann von ihrem Vorhaben abließen und unverrichteter Dinge flüchteten, ist auch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

2. Einbrecher zugange,

Kriftel, Immanuel-Kant-Straße, Lindenstraße, Montag, 19.05.2025 bis Dienstag, 20.05.2025

(ro)In den vergangenen Tagen haben Einbrecher ein Kirchengemeindehaus und ein Reisebüro in Kriftel heimgesucht.

In der Nacht auf Dienstag drangen die Täter zwischen 21:00 Uhr und 10:00 Uhr gewaltsam in das Bürogebäude einer Kirchengemeinde in der Immanuel-Kant-Straße ein und nahmen mehrere elektronische Geräte sowie Lebensmittel und Getränke an sich, bevor sie sich aus dem Staub machten. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

In der Lindenstraße hatten Unbekannte vergeblich versucht, die Tür eines Reisebüros aufzuhebeln. Nachdem dies scheiterte, zogen sie unverrichteter Dinge von dannen. Dies wurde am Montagmorgen zur Anzeige gebracht.

Hinweise zu dem Einbruch und dem Einbruchsversuch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Handtasche gestohlen,

Kelkheim, Frankenallee, Dienstag, 20.05.2025, 19:15 Uhr

(ro)Unbekannte haben in Kelkheim am Dienstagabend einer Frau die Handtasche gestohlen. Die Frau hatte ihre Handtasche kurz in der Frankenallee abgestellt, als sie mit ihrem Kind Fahrradfahren übte. Dies nutzten die Täter aus und nahmen die Tasche in einem unbeobachteten Moment gegen 19.15 Uhr an sich. Augenzeugen beobachteten den Diebstahl und informierten die Besitzerin, die Personalien dieser Zeugen sind der Polizei jedoch noch nicht bekannt. Bei den Dieben soll es sich den Zeugen zufolge um zwei Jugendliche handeln, die nicht näher beschrieben werden konnten. Die Polizei in Kelkheim bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, aber auch die beiden Augenzeugen, sich unter der Rufnummer (06195) 6749-0 zu melden.

4. Sachbeschädigungen,

Hofheim, Wallau, Rüdesheimer Straße, Montag, 19.05.2025, 21:00 Uhr bis Dienstag, 20.05.2025, 06:00 Uhr

(ro)Im Hofheimer Stadtteil Wallau kam es in der Nacht zum Dienstag zu zwei Sachbeschädigungen. In der Rüdesheimer Straße hatte ein Besitzer sein Fahrzeug am Montag gegen 21:00 Uhr abgestellt. Am nächsten Morgen musste er feststellen, dass Unbekannte den Audi mit gelber Farbe beschmiert hatten.

Am Dienstag wurden der Polizei zudem mehrere Schriftzüge gemeldet, die in der Theodor-Heuss-Straße auf die Straße geschmiert waren.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Tödlicher Verkehrsunfall auf der B40 - Zeugenaufruf! Flörsheim, Bundesstraße 40, Sonntag, 18.05.2025

(ro)Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 40 zwischen Wicker und Weilbach ein tödlicher Verkehrsunfall. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/6036629)

Nun sucht die Polizei weitere Personen, die das Unfallgeschehen möglicherweise beobachtet haben. Einige Personen, deren Personalien der Polizei noch nicht bekannt sind, sollen Erste Hilfe geleistet haben. Die Polizei bittet diese, sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, sich dringend mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

6. Berauscht vom Feldweg abgekommen,

Hattersheim, Okriftel, Siemensstraße, Dienstag, 20.05.2025, 23:05 Uhr

(ro)In Hattersheim-Okriftel ist am Dienstagabend ein alkoholisierter Autofahrer von einem Feldweg abgekommen. Der 26-jährige Fahrer eines Opels befuhr gegen 23:05 Uhr den Feldweg aus der Rheinstraße kommend in Richtung Mönchhofstraße. Nach der Kreuzung Siemensstraße/Fasanenweg wollte er in den Fasanenweg abbiegen, kam vom Weg ab und landete im Graben. Aufmerksame Zeugen hatten dies der Polizei gemeldet. Die Streife stellte vor Ort schnell fest, weshalb es zum Unfall gekommen war. Der Mann roch deutlich nach Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Der 26-jährige Slowake musste sich auf der Dienststelle Blut von einem Arzt abnehmen lassen. Zudem kam ans Licht, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besitzt. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung, konnte der Slowake die Polizeistation wieder verlassen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Pressemitteilungen der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Betonwand beschmiert - Festnahme,

Gemarkung Hattersheim-Eddersheim, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 21.05.2025, 01:30 Uhr

(ro)Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch drei Personen festgenommen, die zuvor im Bereich Hattersheim-Eddersheim eine Betonwand an der Bundesautobahn 3 mit Farbe beschmiert haben sollen.

Gegen 01:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine schwarz gekleidete Person eine Betonwand an der A3 besprühen würde. Kurze Zeit später konnten die alarmierten Streifen frische Farbspuren an der Betonwand feststellen und im Nahbereich ein Fahrzeug anhalten und kontrollieren. In dem Chevrolet saßen drei Heranwachsende im Alter von 18 bis 19 Jahren. Bei der Durchsuchung des Pkw konnten mehrere Spraydosen aufgefunden und sichergestellt werden. Die zwei 18-Jährigen und der 19-Jährige wurden zur Dienststelle gebracht und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

