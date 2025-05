PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Werkzeuge von Baustelle gestohlen +++ Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte +++ Medizinischer Notfall führt zu Verkehrsunfall

Hofheim (ots)

1.Werkzeuge von Baustelle gestohlen,

65760 Eschborn, Ludwig-Erhard-Straße Donnerstag, 15.05.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 19.05.2025, 13:00 Uhr

(Sü) Zwischen Donnerstagabend vergangener Woche und Montag, 19.05.2025, 13:00 Uhr haben Diebe diverse Werkzeuge von einer Baustelle in Eschborn gestohlen. Die Kriminellen verschafften sich unbefugt Zutritt auf das in der Ludwig-Erhard-Straße gelegene Baustellengelände. Hier entwendeten sie aus einem Rohbau verschiedene Werkzeuge, darunter ein Hilti-Flexgerät mit Akkus und Ladekabel. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis ermittelt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196/9695-0 entgegen.

2.Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte, 65830 Kriftel, Immanuel-Kant-Straße, Montag, 19.05.2025, 21:40 Uhr bis Dienstag, 20.05.2025, 07:00 Uhr

(Sü) In der vergangenen Nacht versuchten Einbrecher in Kriftel vergeblich, in einen Kindergarten in der Immanuel-Kant-Straße einzusteigen. Nachdem sie an mehreren Türen und Fenstern mit ihrem Aufhebelversuchen scheiterten, flüchteten sie unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweise an die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 zu richten.

3.Medizinischer Notfall führt zu Verkehrsunfall, 65239 Hochheim am Main, Bundesstraße 40, Sonntag, 18.05.2025, 11:45 Uhr

(Sü) Bereits am Sonntagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW mit einem Baum kollidiert ist. Gegen 11:45 Uhr befuhr ein 75-jähriger Mann mit seinem PKW die Bundesstraße 40 in Hochheim am Main, aus Richtung der Bundesautobahn 671 kommend in Richtung Flörsheim Wicker. Kurz vor Hochheim-Nord kam der Fahrzeugführer vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls mit seinem schwarzen Landrover von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, welcher entwurzelt wurde und mittig zerbrach. Der PKW-Lenker wurde durch den Unfall glücklicherweise nicht schwerer verletzt. Er musste jedoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell