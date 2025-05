PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Körperverletzung in Kelkheim +++ Diebstahl aus einem Pkw +++ Einbruch in einen Friseursalon +++ Alkohol am Steuer +++

Hofheim (ots)

1. Körperverletzung in Kelkheim,

Kelkheim, Höchster Straße,

Samstag, 17.05.2025, 21:58 Uhr

(en)In den Abendstunden des gestrigen Samstages wurden drei Jugendliche aus Niedernhausen von einer mehrköpfigen Personengruppe in Kelkheim angegriffen.

Zuvor kam es zwischen den beiden Personengruppen zu einem verbalen Streit, der durch das Einschreiten der Ordnungspolizisten der Stadt Kelkheim zunächst geschlichtet werden konnte. Kurze Zeit später begegneten sich die beiden Gruppen erneut. Dabei wurden die drei Jugendlichen unvermittelt mit Schlägen angegriffen. Nach der Auseinandersetzung flüchteten die Täter in Richtung des Bahnhofes Kelkheim-Mitte.

Die Geschädigten konnten die drei Täter beschreiben. Hierbei wären alle drei männlich und ca. 16 - 20 Jahre alt.

1. Person wäre ca. 170 cm groß und trug eine blaue Bomberjacke, grüne Camouflage Hose und Springerstiefel 2. Person wäre ca. 190 cm groß, hatte blonde Haare und blaue Augen. Diese Person trug einen weißen Hoodie und eine schwarze Bauchtasche. 3. Person wäre ca. 170 cm groß und trug eine Gucci-Kappe. Die Ermittlungen anlässlich der unbekannten Täter dauern noch an. Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749-0 zu melden.

2. Diebstahl aus einem Pkw,

Liederbach am Taunus, Im Kohlruß,

Sonntag, 18.05.2025, 05:49 Uhr

(en)In Liederbach am Taunus kam es am Sonntag gegen 05:49 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Mercedes-Benz Sprinter. Das Fahrzeug befand sich auf einer Liefertour und war kurzzeitig nicht verschlossen. Der Unbekannte griff in den Sprinter hinein und entwendete mehrere Papiertüten samt Inhalt vom Beifahrersitz.

Der Täter konnte von dem Fahrer als eine ca. 35-jährige, männliche Person beschrieben werden. Diese hatte einen weißen Kapuzenpullover, schwarze Steppweste und eine schwarze Jogginghose getragen.

Im Anschluss ist die Person mit einem E-Scooter in Richtung der Feldgemarkung geflohen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749-0 entgegen.

3. Einbruch in einen Friseursalon,

Kriftel, Bahnhofstraße,

Freitag, 16.05.2025, 17:30 Uhr bis Samstag, 17.05.2025, 18:24 Uhr

(en)In Kriftel kam es zwischen Freitag und Samstag zu einem Einbruch in einen Friseursalon. Der bislang unbekannte Täter hebelte die Holzeingangstür des Geschäfts auf und verschaffte sich so Zutritt. Aus dem Kassenbereich wurde Bargeld entnommen, wonach der Täter sich in unbekannte Richtung entfernt hat.

Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 zu melden.

4. Alkohol am Steuer,

Hofheim am Taunus, Vincenzstraße,

Samstag, 17.05.2025, 23:15 Uhr

(en)In der Vincenzstraße in Hofheim am Taunus wurde am Abend des 17.05.2025 ein 37-jähriger Kelkheimer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Als der Kelkheimer von den Streifenbeamten aufgefordert wurde, seinen Führerschein vorzuzeigen, fiel den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Der Fahrer reagierte auf die Ansprachen träge, sodass ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten wurde. Bei dem Test konnte ein Wert von 2,61 Promille festgestellt werden. Aufgrund der Feststellung wurde der Kelkheimer zur Polizeistation Hofheim gebracht.

Durch einen Polizeiarzt wurde bei dem nun Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt, sodass der Beschuldigte seinen Heimweg zu Fuß antreten musste.

