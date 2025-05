PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tödlicher Alleinunfall auf B455 bei Bremthal +++ Versuchter ED aus Friseur Salon +++ Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hofheim (ots)

1. Tödlicher Verkehrsunfall

Gemarkung 65817 Eppstein-Bremthal, B455 Samstag, 17.05.2025, 01:11 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 71-jähriger Fahrzeugführer die B455 aus Richtung Naurod in Richtung Bremthal. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er, ohne Fremdeinwirkung, aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückenpfeiler der Bahnstrecke. Dort verstarb er noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Im Rahmen der Untersuchung des Unfallortes kam auch ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Die Ermittlungen zum konkreten Unfallhergang dauern weiter an. Die B455 wurde an der Unfallstelle für ca. fünf Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 EUR geschätzt.

2. Versuchter Einbruchdiebstahl aus Friseur Salon

Donnerstag, 15.05.2025, 18:30 Uhr bis Freitag, 16.05.2025, 09:30 Uhr

65719 Hofheim am Taunus, Burggrabenstraße

Unbekannte Täter versuchten mittels unbekannten Hebelwerkzeugs ein Fenster des in der Hofheimer Innenstadt gelegenen Friseur Salons aufzuhebeln. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen diese vor Vollendung von der Tat ab und entfernten sich unerkannt. Es entstand Sachschaden am hölzernen Fensterrahmen in Höhe von geschätzten 300,00 EUR. Sollten Sie im benannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Nahbereich gemacht haben, so wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 2073-0

3. Versuchter Einbruchdiebstahl in/aus Mehrfamilienhaus

Mittwoch, 14.05.2025, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 15.05.2025, 13:00 Uhr

65795 Hattersheim am Main, Lindenstraße

Im genannten Tatzeitraum versuchten sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Mittels Schraubendreher hebelten diese an der Hauseingangstür. Der Versuch ins Haus zu gelangen scheiterte, so dass die Täter von der weiteren Tatausführung abließen und unerkannt flüchteten. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell