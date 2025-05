POL-MTK: Autoaufbrecher gestört +++ Kellerabteil aufgebrochen +++ Verkaufsstände angegangen +++ Verkehrsunfälle

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

Autoaufbrecher gestört,

Hofheim, Wallau, Am Wandersmann, Mittwoch, 14.05.2025, 13:30 Uhr (ro)Autoaufbrecher waren am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Möbelhauses im Hofheimer Stadtteil Wallau zugange. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei um 13:30 Uhr, dass eine männliche Person soeben die Scheibe eines Autos eingeschlagen habe und im Anschluss in ein Fahrzeug gestiegen sei. Dieses sei eilig vom Parkplatz "Am Wandersmann" gefahren. Eine Streife stellte vor Ort fest, dass die Scheibe eines weißen VW Golf eingeschlagen worden war, aber keine Gegenstände aus dem Inneren fehlten. Die eingesetzten Beamten konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen weder die Person noch das Fahrzeug ausfindig machen. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 25 Jahre alte, ca. 1,75 Meter großen Mann mit dunklen Haaren handeln. Er habe nur leichten Bartwuchs gehabt. Bekleidet war er mit einer grauen Jeans und einer schwarzen Bomberjacke. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grau-silbernen Kleinwagen, eventuell einen Skoda Fabia, mit französischen Kennzeichen handeln. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

Kellerabteil aufgebrochen,

Kelkheim, Hornau, Gagernring, Sonntag, 11.05.2025, 13:00 Uhr bis Mittwoch, 14.05.2025, 21:30 Uhr (ro)In Kelkheim-Hornau haben Unbekannte zwischen Sonntagmittag und Mittwochabend ein Kellerabteil aufgebrochen. Die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in den Keller des Mehrparteienhauses im Gagernring. Nachdem sie an einem Kellerabteil das Vorhängeschloss entfernt hatten, durchsuchten sie den Verschlag. Ob die Kriminellen vor ihrer Flucht auch Wertgegenstände entwendeten, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

Erdbeerstände angegangen,

Hofheim, Landesstraße 3018, Dienstag, 13.05.2025, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 14.05.2025, 09:45 Uhr (ro)Unbekannte hatten in der Nacht auf Mittwoch Erdbeerverkaufsstände in Hofheim im Visier. Zwischen 18:00 Uhr und 09:45 näherten sich die Täter einer an der Landesstraße 3018 gelegenen Verkaufshütte und hebelten die Eingangstür auf. Aus dem Inneren ließen sie mehrere Kartons mit Getränkeflaschen mitgehen, bevor sie sich aus dem Staub machten. Ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch wurde ein weiterer Erdbeerstand an der L3018 beschädigt. Am Mittwochmorgen um 09:00 Uhr wurde festgestellt, dass der Sonnenschirm der Hütte in Brand gesetzt worden war. Hierdurch ist auch der Verkaufsstand beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad,

Wallau, Theodor-Heuss-Straße, Mittwoch, 14.05.2025, 17:30 Uhr

(be)Am frühen Mittwochabend kam es gegen 17:30 Uhr im Hofheimer Stadtteil Wallau in der Theodor-Heuss-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW.

Die 25-jährige Fahrerin eines Hyundai kam aus Richtung Nordenstadt und wollte in die Straße "Am Rheingauer Weg" einbiegen, der 20-jährige Motorradfahrer befuhr die Straße entgegengesetzt in Richtung Nordenstadt. In Höhe der Einmündung übersieht die Fahrerin das entgegenkommende Motorrad und es kommt zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei leicht und musste in das nächste Krankenhaus verbracht werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Radfahrer wird bei Unfall mit PKW verletzt,

Kelkheim, Zeilsheimer Weg, Mittwoch, 14.05.2025, 07:25 Uhr

(be)Am Mittwochmorgen verletzte sich ein Radfahrer in Kelkheim, als er mit einem kreuzenden PKW zusammenstieß.

Der Radfahrer befuhr gegen 07:25 Uhr den Zeilsheimer Weg. Aus der Margarete-von-Wrangell-Straße bog ein VW Transporter nach links in die Zeilsheimer Straße ein, als der haltpflichtige Radfahrer weiter der Zeilsheimer Straße folgen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leichte Verletzungen davontrug und sowohl am Fahrrad, als auch am PKW ein Sachschaden von ca. 1.400 EUR entstand.

