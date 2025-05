PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Balkontür aufgehebelt +++ Friseursalon angegangen +++ Mountainbike entwendet +++ Berauscht am Steuer erwischt +++ Verkehrsunfallflucht

Hofheim (ots)

1. Balkontür aufgehebelt,

Kelkheim, Münster, Jahnstraße, Dienstag, 13.05.2025, 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(ro)In Kelkheim-Münster haben Einbrecher im Laufe des Dienstags eine Balkontür aufgehebelt. Die Täter näherten sich zwischen 08:00 Uhr und 17:30 Uhr dem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße und kletterten auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung. Sie drangen gewaltsam in die Wohnung ein und durchsuchten sämtliche Wohnräume. Nachdem sie Schmuck und Wertgegenstände an sich genommen hatten, suchten sie das Weite.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06196)2073-0 um Hinweise.

2. Friseursalon angegangen,

Hofheim, Burgstraße, Montag, 12.05.2025, 14:00 Uhr bis Dienstag, 13.05.2025, 07:45 Uhr

(ro)Unbekannte hatten zwischen Montag und Dienstag einen Friseursalon in Hofheim im Visier. Zwischen 14:00 Uhr und 07.45 Uhr machten sich die Täter an der Eingangstür zu schaffen, scheiterten aber beim Versuch, die Tür aufzuhebeln. Unverrichteter Dinge zogen sie ohne Beute von Dannen. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Mountainbike entwendet,

Eschborn, Niederhöchstadt, Richard-Wagner-Straße, Samstag, 03.05.2025, 00:00 Uhr bis Dienstag, 13.05.2025, 19:00 Uhr

(ro)Fahrraddiebe hatten es im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt in den vergangenen Tagen auf ein hochwertiges Mountainbike abgesehen. Der Besitzer hatte sein grau-schwarzes Fahrrad der Marke "Trek" verschlossen am Samstag, 03.05.2025, vor einem Haus in der Richard-Wagner-Straße abgestellt. Erst am Dienstag, 13.05.2025, gegen 19:00 Uhr fiel auf, dass das Mountainbike samt Schloss verschwunden war. Unbekannte Täter haben das Zweirad im Wert von fast 4.000 Euro in diesem Zeitraum unbemerkt entwendet. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Berauscht am Steuer erwischt,

Hofheim, Rheingaustraße, Dienstag, 13.05.2025, 10.20 Uhr

(ro)Am Dienstagmorgen hat die Polizei einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 30-jährige Fahrer eines Volvos fiel den Beamten in der Rheingaustraße auf. Bei der Kontrolle war schnell klar, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Der Volvo-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

5. Verkehrsunfallflucht,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum 1, Main-Taunus-Zentrum, Freitag, 09.05.2025, 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr

(be)Am letzten Freitag ereignete sich auf einem Parkplatz des Main-Taunus-Zentrums eine Unfallflucht.

Die Fahrerin eines orangen Skoda Fabia parkte in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:40 Uhr in einer Parkbucht rechtsseitig im hinteren Bereich des Einkaufszentrums. Als sie ihr Fahrzeug gegen 15:30 Uhr zu Hause abstellte, fiel ihr der Schaden an der linken Fahrzeugfront auf. Hinweise auf ein unfallverursachendes Fahrzeug liegen nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim unter der (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell