POL-COE: Nottuln, B525 - Beteiligte nach Verkehrsunfall gesucht

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter schlugen am 07.04.2025, in der Zeit von 14.15 Uhr, die Fahrerseitenscheibe eines auf der Brinkmannstraße in Dülmen, Buldern geparkten Autos ein. Aus dem Inneren des Fahrzeuges entwendeten sie einen Rucksack samt Inhalt. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

