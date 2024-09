Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Kennzeichendiebstähle im Hammer Stadtgebiet

Hamm (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 12. September, bis Samstag, 14. September, kam es im Hammer Stadtgebiet zu einer Vielzahl von Kennzeichendiebstählen.

In allen Fällen montierten die unbekannten Täter das hintere, teilweise auch beide Kennzeichen von den Fahrzeugen ab.

Die Kennzeichen waren an Autos angebracht, die in der Tatzeit an den folgenden Straßen parkten:

Werler Straße, Münsterstraße, Arndtstraße, Unnaer Straße (Drei Fälle), Muntenburgstraßen und An der Falkschule

Die Polizei Hamm bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen und Personen an den genannten Straßen. Telefon: 02381/916-0, E-Mail: hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell