POL-HAM: Motorradfahrer ohne Führerschein flüchtet

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nachdem ein bislang unbekannter Tatverdächtiger am Freitag, 13. September, gegen 11.20 Uhr die Seitenscheibe eines "Zwischen den Bahnen" geparkten Toyota aufhebelte, flüchtete er vom Tatort. Als die Fahrzeughalterin am Freitagvormittag zu ihrem Wagen kam, sah sie den unbekannten Mann mit ihrer schwarzen Handtasche in der Hand aus ihrem Auto ...

mehr