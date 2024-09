POL-HAM: Seitenscheibe aufgehebelt - Unbekannter flüchtet auf schwarzem Herrenrad

Hamm (ots) - Am 14.09.2024 um 20:30 Uhr trafen sich ca. 45 Kraftfahrzeugführer auch aus der überregionalen Tuningszene nahe einem Gewerbegebiet in Hamm-Rhynern. Es kam zur kurzfristigen polizeilichen Sperrung einer Zufahrtstraße. Durch starke Polizeipräsenz und konsequentes polizeiliches Einschreiten gegen sich abzeichnende Verkehrsverstöße verlagerte sich das Tuningtreffen zunächst in den Stadtteil Hamm-Heessen in ...

