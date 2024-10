POL-MFR: (1123) 15-jährige Joana L. aus Leinburg vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Gunzenhausen (ots) - Am Dienstagmorgen (29.10.2024) raubte ein 35-Jähriger einen E-Scooter in Gunzenhausen. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen übernommen. Gegen 10.20 Uhr hielt sich der Tatverdächtige zunächst in einer Spielothek in der Bahnhofstraße auf. Nachdem ihm dort bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot erteilt worden war, forderten ihn die Angestellten auf, die Räumlichkeiten zu verlassen. ...

mehr