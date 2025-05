PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Apotheke mit Täterfestnahme +++ Trickdiebstahl +++ Diebstahl eines E-Scooters +++ Diebstahl eines Fahrrads +++ Verkehrsunfallflucht +++ Unfallflucht mit Sachschaden

Hofheim (ots)

1.Einbruch in Apotheke mit Täterfestnahme, Kriftel, Kapellenstraße, Samstag, 10.05.2025, 02:35 Uhr

(pa)Zur Nachtzeit brachen Täter in eine Apotheke in Kriftel ein. Mehrere Täter brachen um 02:35 Uhr in die Apotheke in der Kapellenstraße ein und erbeuteten hierbei diverse Wertgegenstände. Einer der Täter flüchtete vor Eintreffen der Streifen in unbekannte Richtung. Bei dem zweiten Täter klickten noch im Objekt die Handschellen. Zunächst wurde er zwecks weiterer Maßnahmen auf die Hofheimer Dienststelle verbracht und anschließend bei dem zuständigen Haftrichter in Frankfurt am Main vorgeführt.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Täter oder zum Sachverhalt geben können, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 2073-0 zu melden.

2.Trickdiebstahl,

Hofheim, Kelkheimer Straße, Freitag, 09.05.2025, 14:57 Uhr

(pa)Am Freitagnachmittag erbeuteten Diebe in einer Hofheimer Wohnung die Geldbörse des Bewohners. Unter einem Vorwand erlangten zwei Täter um 14:57 Uhr Zugang zu der Wohnung eines 82-Jährigen. Ein Täter lenkte den älteren Herren ab, sodass der zweite Täter die Geldbörse des Gastgebers einsteckte. Nachdem die Täter die Wohnung verlassen hatten, fiel der Diebstahl auf. Laut des 82-Jährigen soll es sich um eine männliche und eine weibliche Person gehandelt haben, welche deutsch mit einem französischen Akzent gesprochen haben. Die männliche Person habe dunkle Haare gehabt und sei ca. 160cm groß gewesen. Die weibliche Person sei 25-30 Jahre alt und ca.160cm groß gewesen. Sie hätte schwarze Haare gehabt und einen gelben Pulli sowie eine Jeans getragen. Hinweise erbittet sich die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der 06196 2073-0.

3.Diebstahl eines E-Scooters,

Kelkheim, Langstraße, Freitag, 09.05.2025, 09:00 Uhr

(pa)Am Freitagvormittag wurde ein E-Scooter von einem Kelkheimer Privatgrundstück entwendet. Dieser war unter einer Art Carport abgestellt und von dort durch einen unbekannten Täter entwendet worden. Zuletzt war an dem E-Scooter der Marke XIAOMI das Kennzeichen "788WTI" angebracht. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 6749-0 entgegen.

4.Diebstahl eines Fahrrads,

Hattersheim am Main, Im Nex, Freitag, 09.05.2025, 14:54 Uhr

(pa)Am Freitagnachmittag wurde ein Fahrrad vor einem Supermarkt in Hattersheim am Main entwendet. Die Eigentümerin stellte ihr Fahrrad, ohne es anzuschließen, vor dem Supermarkt ab und ging einkaufen. Der Täter nahm das Fahrrad um 14:54 Uhr in der Straße Im Nex an sich und flüchtete in Richtung Vogelweidestraße. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein weißes Treckingrad der Marke LAKES,Typ "Free 100". Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 2079-0 entgegen.

5.Verkehrsunfallflucht,

Hattersheim am Main, Heddingheimer Straße, Freitag, 09.05.2025, 12:45 Uhr bis 09.05.2025, 14:30 Uhr

(pa)Am Freitagmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Globus-Marktes. Der unbekannte Fahrzeugführer beschädigte ein anderes Fahrzeug beim Ein-bzw. Ausparken und flüchtete anschließend von dem Parkplatz des Globus-Marktes in unbekannte Richtung, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Es entstand Sachschaden an dem geparkten PKW. Hinweise nimmt der zuständige Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

6.Unfallflucht mit Sachschaden,

Kelkheim, Zeilsheimer Straße, Donnerstag, 08.05.2025, 17:30 Uhr bis Freitag, 09.05.2025, 08:49 Uhr

(pa)In dem Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Kelkheim-Münster. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der zuständige Regionale Verkehrsdienst nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192 2079-0 entgegen.

