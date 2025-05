POL-MTK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main und des Polizeipräsidiums Westhessen

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Tötungsdelikt in Gemeinschaftsunterkunft, Hofheim, Wallau, Nassaustraße, Freitag, 09.05.2025, 20:15 Uhr

(cw)Am gestrigen Freitagabend verstarb ein Mann nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Hofheim-Wallau.

Gegen 20:15 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu der Unterkunft in der Nassaustraße alarmiert, nachdem zuvor mitgeteilt worden war, dass sich dort in einer Wohnung eine leblose Person befinden soll. Trotz notärztlicher Versorgung konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei war es zuvor zwischen zwei 37- und 41-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen zu Streitigkeiten gekommen, woraufhin der 37-Jährige seinen Kontrahenten körperlich angriff. In der Folgezeit verstarb der 41-Jährige noch in der Wohnung. Beide Männer kannten sich, stehen jedoch in keinem familiären Verhältnis zueinander. Die Hintergründe der Tat sind nun Bestandteil der Ermittlungen. Der 37-jährige Tatverdächtige wurde nach der Tat festgenommen und soll noch heute dem zuständigen Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen des Verdachts des Totschlags vorgeführt werden.

Weitere Angaben zum Tatablauf und den Hintergründen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden. Für Rückfragen wenden Sie sich ab kommenden Montag an die zuständige Staatsanwaltschaft in Frankfurt / Main.

