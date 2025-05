PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falsche Software-Mitarbeiter am Telefon +++ Technischer Defekt löst Brand in einer Garage aus +++ Fahrzeugdiebstahl +++ Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug +++ Stationäre Schwerpunktkontrollen

Hofheim (ots)

Falsche Software-Mitarbeiter am Telefon, Eppstein, Mittwoch, 07.05.2025, 11:16 bis 14:30 Uhr

(emb)Eine Seniorin aus Eppstein wurde am Mittwochmittag von Betrügern hinters Licht geführt. Nach dem Öffnen eines Links sperrte sich ihr Computer. Auf dem Bildschirm erschien die Rufnummer eines vermeintlichen Microsoftmitarbeiters, der Abhilfe versprach. Die 65-Jährige rief daraufhin an und wurde aufgefordert, als Entschädigung zur Entsperrung Gutscheinkarten im Wert von 400 EUR zu kaufen. Dieser Aufforderung kam die Seniorin nach und übermittelte die Daten an den Betrüger. Über den korrumpierten Link hatte der Betrüger zuvor eine Verbindung zu ihrem PC aufbauen können. Die Polizei rät dringend davon ab, Links aus unbekannten E-Mails zu öffnen, da dies zum Herunterladen und Installieren von Schadsoftware führen kann. Löschen Sie entsprechende E-Mails direkt und sperren den Absender.

Technischer Defekt löst Brand in einer Garage aus, Eschborn, Breslauer Straße, Mittwoch, 07.05.2025, 13:50 Uhr

(emb)In der Breslauer Straße in Eschborn kam es am Mittwochmittag zu einem Brand in einer Garage. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte ein technisches Gerät einen Defekt und führte so zu einem Brand von weiteren technischen Geräten und Möbeln. Der Bewohner des angrenzenden Hauses bemerkte den Rauch und alarmierte unmittelbar die Feuerwehr. Diese konnten das Feuer zeitnah löschen. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Fahrzeugdiebstahl,

Hofheim am Taunus, Keltenstraße, Dienstag, 06.05.2025, 23:30 Uhr bis Mittwoch, 07.05.2025, 08:11 Uhr

(emb)In Hofheim wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Fahrzeug entwendet. Der 57- jährige Fahrzeughalter stellte sein Fahrzeug, einen schwarzen Jeep Grand Cherokee, in der Keltenstraße ab. Mutmaßlich durch Überbrückung der Keyless-Funktion öffneten die Täter das Fahrzeug und konnten es so starten sowie entwenden. Am Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen F-EO 7777 angebracht. Die Polizei rät im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Legen Sie den Schlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich unter anderem dafür vorgesehene (Metall-) Boxen.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 2073-0 entgegen.

Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug,

Bad Soden am Taunus, Parkstraße, Mittwoch, 07.05.2025, zwischen 09:00 und 09:05 Uhr

(emb)Am Mittwochmorgen entwendete ein bisher unbekannter Täter eine Tasche aus einem Firmenfahrzeug in der Parkstraße in Bad Soden am Taunus. In der Tasche befanden sich mehrere amtlichen Dokumente und Bankkarten. Aufgrund der vorhandenen Videoüberwachung konnte eine tatverdächtige Person gefilmt werden. Die Person kann als männlich, ca. 1,75 bis 1,85 m groß, osteuropäischer Phänotyp mit braunen Haaren und braunem Bart beschrieben werden. Er trug zur Tatzeit eine hellblaue Kapuzenjacke mit dunkler Rückseite, eine hellgraue Hose und schwarze Schuhe. Wer Hinweise auf die Person gebeten kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 9695-0 zu melden.

Stationäre Schwerpunktkontrollen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr, Hofheim am Taunus, Donnerstag, 08.05.2025, 00:01 bis 01:45 Uhr

(emb)In den frühen Nachtstunden des Donnerstags führte mehrere Polizeistationen der Polizeidirektion Main-Taunus stationäre Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt lag in der Überwachung der Fahrtüchtigkeit sowie anlassbezogenen Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten. Im Zuge der Kontrollmaßnahmen wurden 23 Fahrzeuge mit 30 Personen kontrolliert. Hierbei wurde ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ein Fahrzeugführer mit einer ordnungswidrigen Alkoholisierung festgestellt. Ferner fiel ein Fahrzeug mit nicht ausreichender Ladungssicherung auf. Entsprechende Ermittlungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

