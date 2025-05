PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Garage +++ Kindertagungsstätte aufgebrochen +++ Betrüger mit Schockanruf erfolgreich +++ Diebstahl von E-Scooter

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Garage,

Hofheim am Taunus, Hermann-Löns-Straße, Montag, 30.12.2024 bis Montag, 05.05.2025

(emb)Am Montag stellte eine 56-jährige Hausbewohnerin fest, dass in ihre Garage in der Hermann-Löns-Straße in Marxheim eingebrochen wurde. Zuletzt hatte sie die Garage am 30.12.2024 überprüft. Die Täter drangen auf unbekannte Weise in die Garage ein und entwendeten ein E-Bike im Wert von 2.900 EUR. Anschließend stiegen sie auf die Garage und versuchten über die Terrassentür ins Wohnhaus einzudringen. Dies misslang aber. Sie flüchteten anschließend unbekannt. Wer im Bereich des Tatorts verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192 2079-0 melden.

2. Kindertagungsstätte aufgebrochen,

Flörsheim, Grabenstraße, Freitag, 02.05.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 05.05.2025, 10:00 Uhr

(emb)Über das Wochenende kam es in Flörsheim zu einem Einbruch in eine Kindertagsstätte. Die unbekannten Täter hebelten zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Montag, 10:00 Uhr die Eingangstür in der Grabenstraße auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck in Höhe von 340 EUR. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 2073-0 in Verbindung zu setzen.

3. Betrüger mit Schockanruf erfolgreich, Hochheim am Main, Freitag, 02.05.2025, 12:25 Uhr

(emb)Am Freitagmittag waren Telefonbetrüger mit einer seltenen Masche erfolgreich. Sie täuschten einem 76-jährigen Hochheimer vor, dass er eine größere Abbuchung eines Stornounternehmens von 7.000 EUR nur durch Zahlung von 1.500 EUR vermeiden könnte. Der getäuschte Senior überwies in der Folge die Summe zur Abwendung der angeblichen Mehrkosten. Wie in vielen Fällen wurde der Angerufene in dem Telefonat von den rhetorisch äußerst geschickt agierenden Tätern so sehr unter Druck gesetzt und psychologisch stark beeinflusst, dass er schließlich der Geschichte Glauben schenkte. Beenden Sie solche Gespräche sofort, legen Sie auf und wählen anschließend die 110.

4. Diebstahl von E-Scooter,

Eschborn, Dörnweg, Montag, 05.05.2025, 08:40 Uhr bis 13:30 Uhr

(emb)Am Montagvormittag entwendeten unbekannte Täter einen E-Scooter vor einer Schule in Eschborn. Ein Schüler stellte seinen E-Scooter der Marke "Ninebot" vor Unterrichtsbeginn im Bereich der Schule im Dörnweg ab. Trotz Sicherung wurde dieser Roller von Unbekannten entwendet. Am Elektrotretroller war zuletzt das Versicherungskennzeichen "103 JYC" angebracht. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 9695-0 entgegen.

