POL-MTK: Offene Sprechstunde des Schutzmanns vor Ort sowie Informationen zur Prävention häuslicher Gewalt auf Wochenmarkt in Schwalbach

Hofheim (ots) - 1. Brand in einem Kellerflur, Hofheim am Taunus, Sindlinger Straße, Freitag, 02.05.2025, 19:14 Uhr Gegen 19:14 Uhr des gestrigen Freitags wurden die Feuerwehr und die Polizei aufgrund eines Brandes in der Sindlinger Straße in Hofheim alarmiert. Am Einsatzort konnte eine leichte Rauchentwicklung außerhalb des Mehrfamilienhauses erkannt werden. Durch ...

mehr