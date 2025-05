PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Eisdiele +++ Tierhalterin beleidigt und geschlagen +++ mehrere Fahrzeuge zerkratzt +++ brennendes Fahrzeug +++ Unfall mit leichtverletzter Person +++ Unfallflucht mit Sachschaden

1. Einbruch in Eisdiele,

Kriftel, Frankfurter Straße, Freitag, 02.05.2025, 22:20 Uhr bis Samstag, 03.05.2025, 10:19 Uhr

(mf) Zwischen Freitagabend, gegen 22:20 Uhr und Samstagmorgen, gegen 10:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Eisdiele in der Frankfurter Straße in Kriftel ein. Die Täter konnten auf unbekannte Art und Weise ein verschlossenes Fenster überwinden und verschafften sich dadurch Zugang zum Verkaufsraum. Der Verkaufsraum wurde abgesucht und Bargeld aus einer Geldbörse entwendet. Die Täter flüchteten anschließend durch das überwundene Fenster in unbekannte Richtung.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

2. Tierhalterin beleidigt und geschlagen, Eschborn, Unterortstraße, Samstag, 03.05.2025, 13:40 Uhr

(mf) Ein unbekannter Täter beleidigte und schlug am Samstagmittag, gegen 13:45 Uhr eine Hundehalterin in Eschborn in der Unterortstraße. Zwischen dem Täter und der Geschädigten kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Hierbei schlug der Täter der Frau mit der Faust ins Gesicht und beleidigte die auf einen Rollator angewiesene Geschädigte. Zuvor sprühte der Täter einen bislang unbekannten Reizstoff aus einem Sprühgerät auf den Hund der Geschädigten. Der Täter flüchtete anschließend mit einem E-Roller in Richtung Am Stadtpfad. Die Geschädigte konnten den Täter wie folgt beschreiben: Der Täter war männlich, ca. 180 cm groß, ca. 30 Jahre, hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild und einen osteuropäischen Akzent. Er hatte blonde Haare und einen Mittelscheitel. Er trug graue Kleidung. Er hatte einen E-Scooter und ein Kleinkind bei sich.

Die zuständige Polizeistation Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 9695-0 entgegen.

3. mehrere Fahrzeuge zerkratzt,

Schwalbach am Taunus, Hessenstraße, Freitag, 02.05.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 03.05.2025, 11:00 Uhr

(mf) Bislang unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Fahrzeuge in der Hessenstraße in Schwalbach am Taunus mit einem spitzen Gegenstand. Die Täter zerkratzten dabei insgesamt sieben Fahrzeuge, welche in der Hessenstraße geparkt waren. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8000 EUR geschätzt.

Die zuständige Polizeistation Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 9695-0 entgegen.

4. brennendes Fahrzeug,

Schwalbach am Taunus, Westring, Samstag, 04.05.2025, 03:54 Uhr

(mf) Am Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, wurde der Polizeistation Eschborn ein brennendes Fahrzeug im Westring in Schwalbach am Taunus gemeldet. Aus bislang unbekannten Gründen fing das Fahrzeug (weißer Golf) im Motorraum Feuer. Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Aufgrund der festgestellten Umstände wurde eine Selbstentzündung als unwahrscheinlich angenommen. Aufgrund dessen wurde im Nahbereich nach möglichen Tätern gefahndet, jedoch ohne Erfolg. Das Feuer griff auf keine umstehenden Gebäude oder Fahrzeuge über. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

5. Unfall mit leichtverletzter Person

Liederbach, L3014 Samstag, 03.05.2025, 20:42 Uhr

Eine 17-jährige Motorradfahrerin aus Friedberg befuhr mit ihrer schwarzen Yamaha die B8 von Hornau in Richtung Unterliederbach. Sie fuhr von der B8 auf die L3014 ab. Auf dem Beschleunigungsstreifen in Richtung Bad Soden beschleunigte sie ihr Motorrad nicht ausreichend genug und zog ohne Beachtung eines, seitlich in gleicher Richtung fahrenden, 30-jährigen Fahrzeugführers aus Frankfurt mit seinem weißem BMW auf die linke Spur. Hierdurch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Mitfahrer der Motorradfahrerin wurde dadurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 2000 EUR.

6. Unfallflucht mit Sachschaden

Hofheim, Taunusstraße Donnerstag, 01.05.2025, 08:00 Uhr bis Freitag, 02.05.2025, 16:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem, nicht näher bekannten, Fahrzeug die Taunusstraße in Hofheim in unbekannte Richtung. Dabei kollidiert er aus unbekannten Gründen mit dem ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug (grauer BMW) eines 57-jährigen aus Hofheim. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird auf ca. 5000 EUR geschätzt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallstelle in unbekannte Richtung.

Die zuständige Regionale Verkehrsdienst nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192 2079-0 entgegen.

