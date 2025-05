PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Handfeste Auseinandersetzung +++ Versuchter Einbruch +++ Diebstähle aus PKW +++ Fahrraddiebstähle +++ Verkehrsunfallflucht

Hofheim (ots)

1.Handfeste Auseinandersetzung, Kelkheim, Am Markplatz, Mittwoch, 30.04.2025, 20:50 Uhr

Eine handfeste Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am gestrigen Abend endete für einen 37-jährigen Kelkheimer im Krankenhaus. Wie der Polizei bekannt wurde, kam es am gestrigen Abend gegen 22:50 Uhr in der Kelkheimer Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen drei beteiligten Personen. Nach zuvor verbalen Streitigkeiten attackierten bislang zwei unbekannte Täter den 37-jährigen und verletzten diesen durch Schläge und Tritte. Anschließend flüchteten diese vom Ort des Geschehens. Einer der männlichen Täter wird beschrieben als 20-25 Jahre mit korpulenter Figur. Er soll schwarz gekleidet gewesen sein und flüchtete mit einem E-Bike.

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

2.Versuchter Einbruch, Eppstein, Bremthal, An der Guldenmühle, Dienstag, 29.04.2025, 22:20 Uhr

Unbekannte hatten es am späten Abend auf ein Firmengelände abgesehen, ließen jedoch vorzeitig von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Wie der Polizei bekannt wurde, begaben sich mehrere Täter auf das Firmengelände in der Straße "An der Guldenmühle", in dem sie zuvor einen Zaun öffneten. Es wurden im Folgenden die Überwachungskameras weggedreht sowie versucht einen Rollladen nach oben zu schieben. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen gingen die Einbrecher leer aus. Möglicherweise wurde bei der Tat ein dunkler Kombi als Fluchtfahrzeug benutzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3.Diebstähle aus PKW, Schwalbach, Bahnstraße, Berliner Straße, Dienstag, 29.04.2025 bis Mittwoch, 30.04.2025, 08:30 Uhr

In den vergangenen Tagen machten sich Diebe an abgestellten Fahrzeugen zu schaffen und entwendeten Wertgegenstände. In der Bahnstraße in Schwalbach wurde in der Nacht zum Mittwoch ein dort geparkter Touran geöffnet, durchwühlt und ein Rucksack entnommen. In derselben Nacht kam es im Bereich der Berliner Straße zu einem gleichgelagerten Delikt. Hier öffnete der Täter einen geparkten Kia und durchsuchte diesen nach Wertgegenständen. Hierbei konnte durch einen Zeugen eine männliche Person beobachtet werden. Diese soll eine schmale Figur gehabt haben, weiter war diese mit schwarzen Schuhen und heller Sohle sowie einer dunklen Hose und einem Kapuzenpullover bekleidet gewesen. Darüber soll der Täter eine Jacke mit Kapuze und einem auffälligen "Totenkopfaufnäher" getragen haben. Neben einem Basecap mit einem Emblem der Marke "Nike" soll dieser einen Rucksack mitgeführt haben.

Die Polizei Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0.

4.Fahrraddiebstahl, Hofheim, Marxheim, Ostpreußenstraße, Dienstag, 29.04.2025, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 30.04.2025, 07:35 Uhr Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Mittwoch zwei hochwertige Mountainbikes. Ersten Ermittlungen zu Folge sollen die beiden Mountainbikes der Marke Bulls abgeschlossen im Bereich des Hauses in der Ostpreußenstraße abgestellt worden sein. Der Wert der beiden Fahrräder der Farbe "schwarz" und "rot" wird insgesamt mit knapp 1500 Euro beziffert.

Hinweise dazu nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5.Verkehrsunfallflucht, Flörsheim, Hafenstraße, Mittwoch, 30.04.12:35 Uhr

Größerer Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall in der Hafenstraße in Flörsheim bei dem der Unfallverursacher anschließend flüchtete. Ein 59-jähriger Rüsselsheimer parke seinen Opel am Mittag des 30.04.2025 gegen 12:25 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand der Hafenstrasse in Flörsheim. Bei seiner Rückkehr musste dieser feststellen, dass an der Fahrzeugseite ein größerer Schaden verursacht worden war. Ein Zeuge der den Unfall beobachten konnte gab an, dass ein LKW beim Vorbeifahren den geparkten Opel touchierte. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von knapp 8000 Euro.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell