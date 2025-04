POL-MTK: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Gold +++ Diebstahl aus Fahrzeug +++ Sachbeschädigung an Pkw +++ Unfälle +++ Trunkenheitsfahrt

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Gold, Hochheim, Montag, 28.04.2025

(pa)Betrüger gaben sich am Montag als Polizeibeamte aus und erbeuteten Bargeld und Goldmünzen.

Im Laufe des Nachmittags wurde ein Hochheimer Bürger mehrfach von Betrügern per Telefon kontaktiert. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und teilten mit, dass ein Einbruch kurz bevorstehe. Um seine Wertgegenstände in Sicherheit zu wissen, boten die falschen Polizeibeamte dem älteren Herrn an, dessen Wertgegenstände in Verwahrung zu nehmen. Daraufhin übergab er einem Abholer Bargeld und Goldmünzen. Der Abholer wird als männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180cm groß, dunkle Haare und schlank beschrieben. Außerdem habe er einen osteuropäischen Phänotyp, trug eine dunkle Oberbekleidung und eine Jeanshose. Wer hat in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr in der Rüdesheimer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Bitte setzen Sie sich mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

In den vergangenen Tagen kam es im Bereich Hochheim am Main vermehrt zu gleichgelagerten Anrufen. In den anderen Fällen erkannten die Angerufenen den Betrug direkt und legten umgehend auf. Bei dem Phänomen "Anruf falscher Polizeibeamter" erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals Wertgegenstände oder Bargeld entgegennehmen oder aufbewahren! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend die 110.

2. Diebstahl aus Fahrzeug,

Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Hauptstraße, Dienstag, 29.04.2025, 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr

(pa)Von Unbekannten wurde am Dienstagmorgen Werkzeug aus einem unverschlossenen Lieferfahrzeug entwendet. Ein Mitarbeiter lieferte Ware in der Hauptstraße in Bad Soden-Neuenhain aus. Während der Anlieferung ließ er seinen Fiat Ducato unverschlossen. Die Abwesenheit des Zustellers nutzen die Täter aus und entwendeten Werkzeug und ein Messgerät im Gesamtwert von circa 300EUR. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Eschborn (06196) 9695- 0 in Verbindung zu setzen.

3. Auto beschädigt,

Hofheim am Taunus, Lorsbach, Brückenstraße, Montag, 28.04.2025, 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(pa)Unbekannte haben am Montag ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Halter parkte seinen Audi A5 in der Brückenstraße in Höhe der Hausnummer 27 in Hofheim-Lorsbach. Als er am Abend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er eine eingeschlagene Fahrerscheibe vor. Hinweise auf den oder die Verursacher liegen zurzeit nicht vor.

Wenn Sie in dem genannten Zeitraum in der Brückenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden Sie sich bei der Polizeistation in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079- 0

4. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer, Liederbach am Taunus, Landesstraße 3014/Bundesstraße 8, Dienstag, 29.04.2025, 16:00 Uhr

(pa) Ein Pkw kollidierte am Dienstag in auf der Landesstraße 3014 mit einem Motorradfahrer, dieser verletzte sich schwer. Am Dienstag um 16:00 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz die L3014 aus Liederbach kommend. Er wollte nach Links auf die Bundesstraße 8 in Richtung Königstein zu fahren. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 55-jähriger Motorradfahrer, der die Landstraße in Richtung Liederbach befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Autofahrer leicht und der Motorradfahrer schwer verletzt. Beide wurden zu weiteren Untersuchungen zunächst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 16.000EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in diesem Bereich gesperrt werden.

5. Verkehrsunfallflucht,

Schwalbach am Taunus, Avrillestraße, Dienstag, 29.04.2025, 17:10 Uhr bis 17:54 Uhr

(pa)Am Montag kam es in Schwalbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Besitzerin eines Peugeot 5008 stellte ihr Fahrzeug gegen 17:10 Uhr in der Avrillestraße in Höhe der Hausnummer 3 ab. Als sie um 17:54 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an dem hinteren linken Kotflügel fest. Vermutlich entstand der Schaden durch einen vorbeifahrenden Pkw. Dieser entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000EUR.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. Trunkenheitsfahrt,

Hattersheim am Main, Siemensstraße, Dienstag, 29.04.2025, 20:20 Uhr

(pa)Am Dienstagabend kam es zu einer Trunkenheitsfahrt in Hattersheim. Eine aufmerksame Streife der Polizeistation Hofheim entschied sich in der Siemensstraße ein Leichtkraftrad anzuhalten und zu kontrollieren. Während der Kontrolle konnten die Beamten starken Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von über 1,4 Promille. Im Anschluss wurde dem Motorradfahrer von einem Arzt auf der Dienststelle Blut entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

