POL-MTK: Falsche Polizeibeamte erbeuten Gold +++ Auseinandersetzung auf Sportplatz+++ Einbrecher gehen Foodtrucks an +++ Diebstahl aus Pkw +++ Verkehrsunfallfluchten

1. Falsche Polizeibeamte erbeuten Gold,

Eschborn, Am Stadtpfad, Montag, 28.04.2025, 15:30 Uhr

(pa)Am Montagnachmittag wurde ein Bürger aus Eschborn um sein Erspartes gebracht. Gegen 15:30 Uhr meldeten sich die Betrüger telefonisch bei dem älteren Herrn und teilten mit, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution gezahlt werden müsse, um eine Inhaftierung der Tochter abzuwehren. Durch geschickte Manipulation und Überredungskunst brachten die Betrüger den Mann dazu, Goldmünzen zusammenzusuchen und dieser einer angeblichen Anwältin zu übergeben. Diese wartete gegen 18:30 Uhr in der Straße "Am Stadtpfad" auf den Mann.

Bei den "Schockanrufen" erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend die 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Zeuginnen und Zeugen, die gegen 18:30 Uhr im Bereich "Am Stadtpfad" in Eschborn verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

2. Auseinandersetzung auf Sportplatz,

Eppstein-Bremthal, Wiesenstraße 24, Sonntag, 27.04.2025, 17:26 Uhr

(pa)Am Sonntagnachmittag kam es auf dem Sportplatz eines Bremthaler Fußballvereins zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach Abpfiff des Spiels kam es zu einer Rudelbildung zwischen den beiden Teams. Hierbei trafen mehrere Spieler aufeinander. Zunächst kam es dort zu verbalen Streitigkeiten und einer Beleidigung. Im Verlauf des Streits soll es zu einem Faustschlag in den Bauch eines gegnerischen Spielers bekommen sein. Die Polizei in Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kelkheimer Polizei unter der Rufnummer (06195) 6749-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher gehen Foodtrucks an,

Eschborn, Düsseldorfer Straße, Samstag 26.04.2025, 17:00 Uhr bis Sonntag 27.04.2025, 12:20 Uhr

(pa)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden mehrere Foodtrucks in Eschborn aufgebrochen. Der oder die Täter versuchten bei insgesamt drei Verkaufsständen die Tür oder ein Fenster aufzuhebeln. Dies gelang jedoch lediglich bei einem Foodtruck. Hier wurde Bargeld aus einer Kasse entwendet. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 900EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Diebstahl aus Pkw,

Kelkheim, Margarete-von-Wrangell-Straße, Freitag, 25.04.2025, 17:10 Uhr bis Montag, 28.04.2025, 08:35 Uhr

(pa)Am Wochenende entwendeten Diebe Werkzeug aus einem verschlossenen Pkw. Unbekannte öffneten, durch Aufschneiden der Schiebetür, einen geparkten Pkw, welcher über das Wochenende im Gewerbegebiet, in der Margarete-von-Wrangell-Straße, abgestellt war. Hieraus entwendeten die Diebe Werkzeug und Zubehör in Gesamtwert von circa 8.000EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher geflüchtet, Kelkheim, Altkönigstraße, Samstag, 26.04.2025, 10:00 Uhr bis Montag 28.04.2025, 09:00 Uhr

(pa)Ein Unbekannter verursachte in den vergangenen Tagen einen Unfall in Kelkheim und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Verursacher touchierte in der Altkönigstraße in Höhe der Hausnummer 30, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, ein am Fahrbahnrand geparkten Fiat 500. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 750 Euro. Die Fahrerin oder der Fahrer flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. Verkehrsunfallflucht,

Schwalbach am Taunus, Hessenstraße, Montag, 28.04.2025, 08:00 Uhr bis Montag, 28.04.2025, 13:50 Uhr

(pa)Am Montag kam es in Schwalbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Besitzerin eines VW Tiguan stellte ihr Fahrzeug gegen 08:00 Uhr in der Hessenstraße in Höhe der Hausnummer 21 ab. Als sie gegen 13:50 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der vorderen Stoßstange fest. Vermutlich entstand der Schaden durch einen vorbeifahrenden Pkw. Dieser entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000EUR. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

