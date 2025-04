POL-MTK: Vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten +++ Diebstahl aus Toilettenanlage +++ Snackautomat angegangen +++ Sachbeschädigung durch Feuer +++ Verkehrsunfallflucht

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1.Vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten, Hochheim, Flörsheim, Freitag, 25.04.2025

(md)In Hochheim und Flörsheim kam es am Freitag vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die angerufenen Seniorinnen und Senioren kamen den Betrügern jedoch auf die Schliche, beendeten das Gespräch umgehend und informierten die Polizei. Die Varianten dieser Art Anrufe sind vielseitig. Die Anrufer geben sich hierbei als Polizeibeamte aus und erreichen durch eine geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Die Betrüger haben es jedoch auf das Vermögen abgesehen. Entweder soll das Vermögen gesichert werden oder als Kaution für einen Verwandten übergeben werden. Die Polizei rät: Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft wird Bargeld oder Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie einfach den Hörer auf! Im Zweifel rufen Sie bei ihrer Polizei an.

2.Diebstahl aus Toilettenanlage, Hochheim, Bahnhofstraße, Freitag, 25.04.2025, 23:51 Uhr

(md)Diebe hatten es am Freitagabend auf eine Toilettenanlage am Bahnhof Hochheim abgesehen und entwendeten mehrere Wasserhähne. Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag gegen 23:50 Uhr, Zutritt zu einer öffentlichen Toilettenanlage am Bahnhof in Hochheim. Dort wurden zwei Wasserhähne abgeschraubt und entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

3.Snackautomat angegangen, Hattersheim, An der Taunuseisenbahn, Donnerstag, 24.05.2025, 23:00 Uhr bis Freitag, 25.04.2025, 19:00 Uhr

(md)Vandalen machten sich zwischen Donnerstag und Freitag an einem Snackautomaten in Hattersheim zu schaffen. Ersten Ermittlungen zu Folge, sollen unbekannte Täter in der Straße An der Taunuseisenbahn durch Rütteln und Tritte gegen einen dortigen Snackautomat eingewirkt haben. Hierbei entstand unteranderem Sachschaden von knapp 1000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4.Sachbeschädigung durch Feuer, Schwalbach, Am Kronberger Hang, Freitag, 25.04.2025, 19:50 Uhr bis 20:40 Uhr

(md)Am Freitagabend zündelten Jugendliche in der Straße Am Kronberger Hang an einem Einkaufswagen und lösten dadurch einen Feuerwehreinsatz aus. Wie der Polizei bekannt wurde, erwarben zuvor mehrere Jugendliche im nahegelegenen Discounter Toilettenpapier und Deospray welche im Folgenden in einem Einkaufswagen in Brand gesetzt wurden. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass bei der Tat drei männliche Personen im jugendlichen Alter beobachtet wurden. Eine Person soll einen türkisenen Kapuzenpullover getragen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5.Verkehrsunfallflucht, Hofheim, Neugasse, Dienstag, 15.04.2025, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 23.04.2025, 18:00 Uhr

(md)Über das Osterwochenende kam es in Hofheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Besitzer hatte seinen blauen Fiat "Oldtimer" am Dienstag den 15.04.2025 gegen 21:00 Uhr in der Neugasse in Höhe der Hausnummer 3 geparkt. Als er am Mittwoch den 23.04.2025 um 18:00 Uhr an das Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein PKW am vorderen Stoßfänger beschädigt worden war. Die verursachende Person streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Fiat und entfernte sich anschließend, ohne sich um den hinterlassenen Schaden von rund 5000 Euro zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzten.

