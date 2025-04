PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Bargeld und Münzen erbeutet +++ Sporthalle besprüht

Hofheim (ots)

1. Bargeld und Münzen erbeutet,

Bad Soden, Falkenstraße, Donnerstag, 24.04.2025, 18:45 Uhr bis 22:05 Uhr

(ro)Einbrecher hatten es am Donnerstagabend in Bad Soden auf Bargeld und Münzen abgesehen. Die Täter begaben sich zwischen 18:45 Uhr und 22:05 Uhr auf ein Grundstück in der Falkenstraße und stiegen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Wohnhaus ein. Hier durchsuchten sie die Räume und machten sich samt Bargeld und Münzen anschließend unbemerkt aus dem Staub. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von über 300 Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen könnten, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

2. Sporthalle besprüht,

Hochheim, Massenheimer Landstraße, Mittwoch, 23.04.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 24.04.2025, 10:00 Uhr

(ro)Zwischen Mittwoch und Donnerstag hat ein Unbekannter eine Sporthalle in Hochheim besprüht. Der Täter näherte sich dem Gebäude in der Massenheimer Landstraße zwischen 16:00 Uhr und 10:00 Uhr und sprühte die Flagge eines Landes auf die Fassade. Die Entfernung wurde veranlasst, der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

